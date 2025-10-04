Internationalmedia.co.id – Kota Nice, Prancis Selatan, digegerkan oleh aksi penembakan brutal yang menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya. Insiden berdarah ini diduga kuat terkait dengan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Dua Nyawa Melayang, Nice Berduka: Ada Apa Sebenarnya?

Penembakan terjadi pada Jumat (3/10) malam di kawasan Les Moulins, yang dikenal sebagai sarang narkoba di Nice Barat. Saksi mata melaporkan seorang pria keluar dari mobil dan memberondongkan tembakan dengan senapan otomatis jenis Kalashnikov sebelum melarikan diri.

Wali Kota Nice, Christian Estrosi, melalui akun X pribadinya, menyebut penembakan ini terkait dengan kejahatan narkoba dan mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan tindakan tegas terhadap imigrasi yang dituding memicu kejahatan narkoba dan terorisme.

Jaksa Damien Martinelli mengamini dugaan keterkaitan penembakan dengan perdagangan narkoba. Pihak berwenang berencana menambah personel keamanan untuk menjaga stabilitas di Les Moulins. Wali Kota Estrosi juga telah meminta Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau untuk mengirimkan bantuan permanen guna memastikan keamanan di wilayah tersebut.

Penyelidikan atas kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir telah dimulai. Tragedi ini menambah daftar panjang kekerasan di Les Moulins, setelah sebelumnya pada Juli 2024, tujuh anggota keluarga, termasuk empat anak, tewas dalam serangan pembakaran. Informasi ini dikutip dari internationalmedia.co.id.