Imam Masjid Diteror Penembakan Beruntun

Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat, di mana seorang imam masjid terkemuka di Utah menjadi sasaran penembakan brutal tepat di depan kediamannya. Insiden mengerikan ini terjadi di bulan suci Ramadan, memicu kekhawatiran di kalangan komunitas Muslim setempat. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, Imam Shuaib Din dari Utah Islamic Center di West Jordan nyaris kehilangan nyawanya dalam dua insiden penembakan terpisah pada Senin malam waktu setempat.

Imam Din menceritakan, setelah berbuka puasa bersama keluarga di rumahnya yang hanya berjarak dua menit dari masjid, ia keluar sekitar pukul 19.45 waktu setempat untuk kembali ke masjid. Saat itulah, sebuah mobil yang terparkir di depan rumah tiba-tiba mengeluarkan seorang pria bertopeng dan ber-hoodie. Tanpa peringatan, pria bersenjata itu langsung melepaskan tembakan ke arah Imam Din sebelum melarikan diri dengan cepat. Beruntung, tembakan pertama itu meleset dan tidak mengenai dirinya. "Jelas sekali, pelaku mengetahui rumah saya, mobil saya, dan bahkan jadwal saya," ungkap Din kepada The Salt Lake Tribune, mengindikasikan adanya perencanaan matang di balik serangan ini.

Alih-alih panik, Din yang tidak sempat mencatat plat nomor kendaraan pelaku, memutuskan untuk mengejar dengan harapan bisa mendapatkan identitas mobil tersebut. Namun, pengejaran itu justru berujung pada insiden yang lebih menegangkan. Pelaku tiba-tiba menghentikan kendaraannya, keluar dari mobil, dan kembali menghujani mobil Imam Din dengan sekitar delapan tembakan. Peluru-peluru tersebut menembus kursi depan dan belakang, serta kaca depan mobil, memaksa Din menghentikan pengejaran demi keselamatannya.

Departemen Kepolisian Sandy segera mengonfirmasi insiden ini, menyatakan bahwa mobil Imam Din memang terkena "beberapa kali" tembakan. Sersan Michael Olsen dari Kepolisian Sandy menegaskan bahwa semua sumber daya telah dikerahkan, termasuk berkoordinasi dengan FBI, untuk mengungkap kasus ini. Hingga kini, belum ada satu pun tersangka yang berhasil ditahan, dan motif di balik serangan keji ini masih menjadi misteri yang dalam. Kepolisian telah merilis empat foto kendaraan yang diduga digunakan pelaku, memohon bantuan informasi dari masyarakat.

Kasus ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) bahkan menawarkan imbalan sebesar US$ 5.000 (sekitar Rp 84 juta) bagi informasi yang dapat mengarah pada penangkapan dan penghukuman tersangka. Wali Kota Sandy, Monica Zoltanski, bersama Dewan Kota setempat, menyatakan keprihatinan mendalam atas penembakan yang menargetkan pemimpin agama mereka. Mereka bersyukur Imam Din selamat tanpa luka fisik, namun menegaskan bahwa insiden semacam ini sangat meresahkan dan tidak dapat ditoleransi.