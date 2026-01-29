Horor di Lapangan Hijau Meksiko

Sebuah insiden mengerikan mengguncang negara bagian Guanajuato, Meksiko tengah, ketika sekelompok pria bersenjata memberondong tembakan di sebuah lapangan sepak bola. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam serangan brutal yang terjadi pada Minggu (25/1) waktu setempat. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, peristiwa tragis ini menambah daftar panjang kekerasan yang melanda wilayah tersebut.

Menurut pernyataan resmi dari kantor Wali Kota Salamanca, 10 korban tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain itu, 12 orang lainnya menderita luka tembak dan kini dalam penanganan medis. Pihak berwenang setempat telah meluncurkan operasi besar-besaran untuk memburu para pelaku yang bertanggung jawab atas penembakan massal ini, seperti dilansir AFP pada Senin (26/1/2026).

Hingga kini, motif di balik serangan mematikan tersebut masih menjadi misteri. Namun, Guanajuato dikenal sebagai salah satu negara bagian paling berbahaya di Meksiko, berdasarkan statistik pembunuhan resmi. Wilayah ini kerap menjadi medan pertempuran sengit antar geng kriminal yang memperebutkan kendali atas wilayah dan rute perdagangan ilegal.

Ironisnya, di balik reputasi kekerasan tersebut, Guanajuato juga merupakan pusat industri yang berkembang pesat dan menjadi rumah bagi beberapa destinasi wisata populer. Insiden ini juga bukan satu-satunya kekerasan yang terjadi di Salamanca baru-baru ini; pada Sabtu (24/1), empat kantong berisi potongan tubuh manusia ditemukan di kota yang sama, menambah daftar panjang kejahatan yang meresahkan warga.

Peristiwa ini kontras dengan klaim Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada awal tahun, yang menyatakan bahwa angka pembunuhan di negaranya sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan ke level terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini, menurut Sheinbaum, adalah hasil dari strategi keamanan nasional pemerintahannya. Namun, serangkaian insiden kekerasan terbaru di Guanajuato mengindikasikan bahwa tantangan keamanan di Meksiko masih sangat besar.