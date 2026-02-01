Hakim Murka Bebaskan Bocah Imigran

Internationalmedia.co.id – News – Seorang hakim federal di Amerika Serikat telah memerintahkan pembebasan segera Liam Conejo Ramos, bocah berusia 5 tahun, beserta ayahnya, Adrian, dari Pusat Residensial Keluarga Texas Selatan di Dilley. Keduanya ditahan oleh agen imigrasi selama lebih dari seminggu setelah diambil dari jalan masuk rumah mereka di pinggiran Minneapolis yang bersalju, lalu dikirim sejauh 1.300 mil ke fasilitas penahanan di Texas.

Perintah pembebasan ini dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS Fred Biery, yang menetapkan bahwa Liam dan Adrian harus dibebaskan "sesegera mungkin," paling lambat hari Selasa, sembari kasus imigrasi mereka diproses melalui sistem pengadilan. Putusan yang dibagikan kepada CNN oleh wakil hakim di ruang sidang ini, pertama kali dilaporkan oleh San Antonio Express-News.

"Kami sekarang bekerja sama dengan klien kami dan keluarga mereka untuk memastikan reuni yang aman dan tepat waktu," kata pengacara keluarga dalam pernyataan hari Sabtu. "Kami senang bahwa keluarga sekarang dapat fokus untuk bersama dan menemukan kedamaian setelah cobaan traumatis ini."

Dalam pendapat yang sangat pedas, Hakim Biery tidak segan-segan menegur "ketidaktahuan pemerintah tentang dokumen sejarah Amerika yang disebut Deklarasi Kemerdekaan." Ia mengutip keluhan Thomas Jefferson terhadap "seorang calon raja otoriter," menyatakan bahwa saat ini, orang-orang "mendengar gema sejarah itu." Penahanan Liam, yang menjadi viral dengan foto seorang agen memegang ransel Spider-Man miliknya saat ia menatap dari balik topi kelinci kartun, memicu kemarahan publik yang meluas terhadap penindakan imigrasi besar-besaran pemerintahan Trump di Minneapolis.

Hakim Biery menulis bahwa kasus Liam berakar dari "upaya pemerintah yang salah kaprah dan tidak kompeten dalam mengejar kuota deportasi harian, bahkan jika itu mengharuskan trauma pada anak-anak." Ia menambahkan, "Mengamati perilaku manusia menegaskan bahwa bagi sebagian dari kita, nafsu jahat untuk kekuasaan tanpa batas dan penerapan kekejaman dalam pencariannya tidak mengenal batas dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dan hukum diabaikan."

Secara tidak biasa dalam penulisan yudisial, hakim bahkan menyertakan gambar Liam yang kini terkenal di akhir pendapatnya, di bawah tanda tangannya, bersama dengan referensi ke ayat-ayat Alkitab Matius 19:14 dan Yohanes 11:35.

Biery juga mengkritik keras surat perintah administratif yang sering digunakan agen imigrasi federal untuk melakukan penangkapan, karena tidak menyertakan tanda tangan hakim. Ia menyebutnya sebagai "rubah yang menjaga kandang ayam" dan menegaskan, "Konstitusi mensyaratkan pejabat peradilan yang independen."

Meskipun demikian, Biery mencatat bahwa Liam dan ayahnya mungkin masih akan menghadapi deportasi karena apa yang disebutnya sebagai sistem imigrasi AS yang "kuno." Namun, ia menekankan bahwa hasil tersebut seharusnya dicapai melalui kebijakan yang lebih teratur dan manusiawi daripada yang berlaku saat ini.