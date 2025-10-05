Eropa Bergejolak! Ratusan Ribu Turun ke Jalan, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Gelombang demonstrasi pro-Palestina melanda sejumlah negara di Eropa pada Sabtu (4/10), dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut diakhirinya konflik di Gaza dan pembebasan aktivis Global Sumud Flotilla. Aksi ini dipicu oleh pencegatan armada bantuan kemanusiaan yang hendak menuju Gaza oleh Israel.

Di Roma, Italia, polisi memperkirakan sekitar 250.000 orang ambil bagian dalam aksi unjuk rasa yang memasuki hari keempat. Massa membawa spanduk, bendera Palestina, dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina sambil melakukan long march melewati Koloseum. Penyelenggara mengklaim aksi ini menarik lebih dari satu juta peserta.

"Saya di sini bersama banyak teman karena saya pikir penting bagi kita semua untuk bergerak secara individu," ujar Francesco Galtieri, seorang musisi berusia 65 tahun dari Roma, menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi.

Aksi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, anak-anak, dan lansia, awalnya berlangsung damai. Namun, menjelang akhir demonstrasi, sekitar 200 orang terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di dekat Basilika St. Mary Major. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Beberapa pengunjuk rasa membakar mobil dan tempat sampah, serta melemparkan petasan ke arah petugas. Pihak berwenang telah menahan 12 orang dan mencatat identitas 262 orang lainnya.

Para demonstran juga mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, atas sikapnya terhadap situasi di wilayah Palestina. Meloni mengecam aksi vandalisme terhadap patung Paus Yohanes Paulus II oleh demonstran, menyebutnya sebagai "tindakan memalukan."

Aksi serupa juga terjadi di Spanyol dan Irlandia. Di Barcelona, Spanyol, sekitar 70.000 orang turun ke jalan, sementara di Madrid, hampir 92.000 orang melakukan long march. Di Dublin, Irlandia, ribuan orang berpartisipasi dalam aksi yang memperingati "dua tahun genosida" di Gaza. Internationalmedia.co.id terus memantau perkembangan situasi ini dan akan memberikan informasi terbaru seiring berjalannya waktu.