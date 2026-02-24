Dunia Bergejolak Trump Murka

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara tegas menepis laporan media yang mengklaim bahwa jenderal militer tertinggi AS menentang potensi konflik dengan Iran. Trump bahkan menyebut kabar tersebut sebagai "berita palsu". Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa bantahan keras ini muncul di tengah eskalasi ketegangan global, terutama di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, sejumlah media AS dan Israel, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (24/2/2026), mengindikasikan bahwa pemimpin Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, telah memberikan peringatan kepada pemerintahan Trump agar tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran.

Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas dengan keputusan Amerika Serikat untuk mengevakuasi puluhan personel Kedutaan Besarnya di Lebanon pada Senin (23/2) waktu setempat. Langkah darurat ini diambil menyusul ancaman Presiden Trump yang kian gencar untuk menyerang Iran, sebuah negara yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan kelompok Syiah Hizbullah di Lebanon. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebutkan namanya, mengonfirmasi kepada Anadolu Agency dan AFP pada Selasa (24/2/2026) bahwa personel diplomatik non-darurat beserta anggota keluarga yang memenuhi syarat telah dipindahkan dari misi diplomatik di Beirut. Keputusan ini, menurut pejabat tersebut, bersifat "sementara" sebagai langkah antisipasi.

Di sisi lain, respons keras juga datang dari Teheran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi eskalasi konflik yang lebih luas jika negaranya diserang. Peringatan ini dilontarkan Gharibabadi setelah Presiden Trump secara signifikan meningkatkan ancaman serangan dan mengerahkan kekuatan udara serta laut secara masif ke kawasan Timur Tengah. Dalam Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, seperti dikutip AFP pada Selasa (24/2/2026), Gharibabadi menyerukan kepada seluruh negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keadilan untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Trump sendiri dalam beberapa pekan terakhir berulang kali mengancam akan mengerahkan aksi militer jika Iran gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan nuklir yang kembali bergulir awal Februari ini.

Sementara itu, di wilayah lain, 18 negara secara serentak melayangkan kecaman terhadap langkah-langkah Israel yang memperketat kendalinya atas Tepi Barat yang diduduki. Mereka menuding tindakan tersebut sebagai upaya aneksasi de facto wilayah dan pelemahan kedaulatan negara Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui serangkaian inisiatif kontroversial bulan ini, yang didukung oleh para menteri sayap kanan, termasuk meluncurkan proses untuk mendaftarkan tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" dan mengizinkan warga Israel untuk membeli tanah di sana secara langsung. Pernyataan bersama ke-18 negara tersebut, dilansir kantor berita AFP pada Selasa (24/2/2026), menegaskan bahwa langkah-langkah ini "merupakan bagian dari arah yang jelas bertujuan untuk mengubah realitas di lapangan dan untuk melakukan aneksasi de facto yang tidak dapat diterima."

Dari Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingati empat tahun invasi Rusia dengan pernyataan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah gagal mencapai tujuan perangnya di Ukraina. Dalam pidato emosionalnya, Zelensky menekankan kesiapan Ukraina untuk melakukan "segala sesuatu" yang dapat dilakukan demi mengamankan perdamaian. Perang yang dimulai pada 24 Februari 2022 ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan menjadi konflik paling mematikan di tanah Eropa sejak Perang Dunia II.