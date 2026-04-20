Damai 10 Hari Terusik Drone Israel Menerjang

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Lebanon selatan di tengah periode gencatan senjata 10 hari yang baru saja disepakati antara Israel dan Lebanon. Media-media Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone Israel melancarkan serangan di kota Qaqaiyat al-Jisr, dekat Sungai Litani, pada Senin (20/4/2026) waktu setempat. Peristiwa ini memicu kekhawatiran serius akan rapuhnya kesepakatan damai yang baru saja dicapai.

Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), yang dikelola pemerintah, mengonfirmasi bahwa "sebuah drone musuh menargetkan sekitar Sungai Litani di kota Qaqaiyat al-Jisr." Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa yang secara langsung disebabkan oleh serangan drone tersebut.

Namun, insiden ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah penemuan tragis di lokasi terpisah. Pertahanan Sipil Lebanon sebelumnya telah menemukan dua jenazah di sebuah kendaraan yang terkubur di bawah reruntuhan Jembatan Qasmiyah, juga di Lebanon selatan. Penemuan ini merupakan dampak dari serangan udara Israel yang menargetkan jembatan tersebut dalam beberapa pekan terakhir, bukan dari serangan drone terbaru. Kedua jenazah tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Serangan drone ini terjadi hanya empat hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Kamis (16/4) pagi waktu AS. Gencatan senjata ini, yang dimulai pada tengah malam waktu setempat di Tel Aviv dan Beirut, merupakan hasil pembicaraan langka yang dimediasi AS antara duta besar Israel dan Lebanon di Washington DC pada Selasa (14/4).

"Saya baru saja melakukan percakapan yang luar biasa dengan Presiden Joseph Aoun yang sangat dihormati, dari Lebanon, dan Perdana Menteri Bibi Netanyahu, dari Israel. Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata selama 10 hari pada pukul 17.00 sore EST," tulis Trump dalam unggahannya.

Lebanon sendiri telah terseret dalam pusaran konflik Timur Tengah yang lebih luas sejak 2 Maret lalu, menyusul serangkaian serangan yang dilancarkan oleh kelompok Hizbullah yang berbasis di negara itu dan didukung Iran terhadap Israel. Insiden drone terbaru ini menambah ketegangan di wilayah yang sudah bergejolak, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutan gencatan senjata yang baru diumumkan, serta prospek perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.