Bus Listrik Mendadak Liar Hantam Supermarket Austria

Sebuah insiden tragis mengguncang kota Salzburg, Austria, ketika sebuah bus listrik mendadak hilang kendali dan menabrak sebuah supermarket. Kecelakaan maut ini menyebabkan satu orang pejalan kaki meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa peristiwa nahas ini terjadi pada Senin (20/4) waktu setempat, menarik perhatian tim tanggap darurat dalam skala besar.

Juru bicara Palang Merah Austria mengonfirmasi bahwa korban meninggal dunia adalah seorang pejalan kaki berusia 55 tahun. Meskipun upaya resusitasi telah dilakukan secara maksimal, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari enam korban luka, salah satunya diketahui adalah pengemudi bus. Dua di antara mereka dilaporkan berada dalam kondisi serius dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis intensif.

Menurut informasi yang dihimpun Internationalmedia.co.id, kronologi kejadian menunjukkan bahwa bus listrik tersebut tiba-tiba keluar dari jalurnya. Kendaraan besar itu kemudian melaju tak terkendali, melintasi trotoar, sebelum akhirnya menghantam keras jendela sebuah toko makanan di persimpangan jalan, tepatnya di distrik utara Salzburg. Dampak tabrakan yang kuat menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan supermarket.

Hingga saat ini, pihak berwenang setempat belum merilis rincian lebih lanjut mengenai penyebab pasti kecelakaan tragis di persimpangan tersebut. Penyelidikan mendalam diperkirakan akan dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan bus listrik tersebut kehilangan kendali dan berakhir dengan insiden fatal ini. Tim besar petugas tanggap darurat, termasuk paramedis dan polisi, segera dikerahkan ke lokasi untuk memberikan bantuan dan mengamankan area kejadian.