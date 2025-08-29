Buron! Pembunuh Dua Polisi Australia Masih Berkeliaran

Internationalmedia.co.id melaporkan, pencarian besar-besaran terhadap seorang pria bersenjata yang membunuh dua polisi di Australia masih terus berlanjut. Operasi pencarian yang telah memasuki hari keempat ini melibatkan lebih dari 450 petugas kepolisian di kawasan hutan lebat di timur laut negara bagian Victoria. Tersangka, Dezi Freeman (56), kabur setelah baku tembak dengan polisi pada Selasa lalu.

Peristiwa berdarah itu menewaskan Detektif Neal Thompson (59) dan Senior Polisi Vadim De Waart (35). Seorang polisi lain mengalami luka serius dan akan menjalani operasi kedua, namun diprediksi akan pulih. Kepala Kepolisian Negara Bagian Victoria, Mike Bush, menegaskan bahwa menangkap Freeman menjadi prioritas utama. "Kami yakin dia bersenjata dan masih berbahaya," tegas Bush dalam konferensi pers.

Freeman, yang diduga memiliki keahlian bertahan hidup di hutan dan sangat mengenal medan tersebut, diyakini sebagai penganut teori konspirasi radikal dan bagian dari gerakan "warga negara berdaulat". Gerakan ini percaya bahwa hukum tidak berlaku bagi mereka. Pihak kepolisian pun menyerukan Freeman untuk menyerahkan diri dan meletakkan senjata.

Insiden ini mengejutkan Australia, mengingat kasus penembakan mematikan, apalagi yang melibatkan kematian polisi, sangat jarang terjadi. Hal ini tak lepas dari larangan senjata api otomatis dan semi-otomatis yang diberlakukan sejak tragedi penembakan massal Port Arthur tahun 1996. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya kontrol senjata api di Australia. internationalmedia.co.id terus memantau perkembangan situasi ini.