Api Misterius Hanguskan Fasilitas Senjata Israel Eropa Was-was

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah fasilitas yang terkait erat dengan raksasa senjata Israel, Elbit Systems, dilaporkan hangus terbakar di Republik Ceko. Insiden ini terjadi setelah sebuah kelompok bawah tanah mengaku bertanggung jawab, memicu penyelidikan intensif dari pihak berwenang. Peristiwa tragis ini dilaporkan terjadi pada Jumat (20/3/2026) dini hari waktu setempat.

Menurut laporan dari Al Jazeera, beberapa bangunan di lokasi tersebut, yang merupakan operasi gabungan antara perusahaan Ceko dan Elbit Systems, mengalami kerusakan parah akibat amukan api. Elbit Systems sendiri dikenal sebagai pemasok utama persenjataan darat dan udara yang digunakan oleh militer Israel dalam berbagai konflik, termasuk di Gaza dan Iran.

Sebuah kelompok yang menamakan diri The Earthquake Faction secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Melalui platform Telegram, mereka menyatakan bahwa "lokasi ini merupakan pusat operasi Eropa dari produsen senjata terbesar Israel. Sekarang, tempat itu terbakar." Kelompok tersebut menegaskan, "Kita berada di jantung kejahatan, dikelilingi oleh bau busuk kejahatan." Mereka juga menambahkan, "Tidak ada waktu untuk memohon kepada pemerintah internasional yang terlibat… kita akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memadamkan cara mereka membunuh."

Menanggapi insiden ini, kepolisian Ceko, seperti dilansir AFP, segera meluncurkan penyelidikan mendalam. Menteri Dalam Negeri Lubomir Metnar bahkan menyatakan bahwa kebakaran tersebut sedang diselidiki sebagai potensi serangan teror, mengingat klaim tanggung jawab dari kelompok anti-Israel. "Kami sedang memeriksa semua informasi yang tersedia. Ada kemungkinan keterkaitan dengan serangan teror," ujar Metnar melalui platform X, setelah petugas pemadam kebakaran mengonfirmasi adanya kebakaran di sebuah gudang di kawasan bisnis.

Insiden pembakaran fasilitas vital yang terkait dengan industri pertahanan Israel di jantung Eropa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga memicu kekhawatiran serius mengenai keamanan regional dan eskalasi ketegangan geopolitik.