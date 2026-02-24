Ancaman Misterius Guncang Kediaman PM Australia

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dilaporkan harus dievakuasi secara mendadak dari kediaman resminya di Canberra menyusul adanya ancaman keamanan yang serius. Insiden tak terduga ini memaksa Albanese untuk dipindahkan ke lokasi terpisah selama beberapa jam. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, peristiwa ini terjadi pada Selasa (24/2/2026).

Evakuasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh stasiun televisi nasional ABC, dilakukan dari The Lodge, kediaman resmi Perdana Menteri di ibu kota Canberra. Ancaman yang diterima memicu protokol keamanan ketat, menyebabkan Albanese harus menghabiskan beberapa jam di lokasi yang dirahasiakan demi keselamatannya.

Menanggapi insiden tersebut, Kepolisian Federal Australia (AFP) mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa mereka telah merespons "dugaan insiden keamanan" sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Setelah melakukan pencarian menyeluruh di area kediaman dan sekitarnya, petugas tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

AFP lebih lanjut memastikan bahwa "tidak ada ancaman saat ini terhadap masyarakat atau keselamatan publik," meredakan kekhawatiran yang mungkin timbul. Kantor Perdana Menteri, dalam tanggapannya kepada ABC, menegaskan kepercayaan penuh mereka terhadap Kepolisian Federal dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam menjaga keamanan.