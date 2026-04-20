Aksi Tentara Israel Rusak Patung Yesus Gegerkan Publik

Sebuah insiden mengejutkan yang melibatkan seorang prajurit Israel merusak patung Yesus Kristus di Lebanon dengan palu godam raksasa telah memicu kehebohan di media sosial. Gambar yang menunjukkan kerusakan pada patung tersebut telah dikonfirmasi keasliannya oleh militer Israel, yang kini tengah melakukan penyelidikan mendalam. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang masih berlangsung di wilayah perbatasan.

Foto yang tersebar luas menunjukkan seorang tentara berseragam militer Israel mengayunkan palu godam ke arah kepala patung Yesus. Patung tersebut terlihat dalam posisi terbalik di tanah, mengindikasikan bahwa ia telah jatuh dari salibnya. Menurut laporan dari berbagai media Arab lokal, lokasi kejadian berada di desa Kristen Debl, Lebanon selatan, yang berdekatan dengan perbatasan Israel. Meskipun otoritas Debl membenarkan keberadaan patung di desa mereka, mereka belum dapat memastikan tingkat kerusakan yang dialami.

Angkatan Bersenjata Israel (IDF), melalui pernyataan resminya di platform media sosial X pada Senin (20/4), menegaskan bahwa mereka memandang insiden ini dengan "sangat serius." IDF secara gamblang menyatakan bahwa "perilaku tentara tersebut sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dari pasukannya," menggarisbawahi pelanggaran serius terhadap etika militer mereka.

Setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap foto yang beredar, IDF mengonfirmasi bahwa gambar tersebut memang menampilkan seorang prajuritnya yang sedang bertugas di Lebanon selatan. Investigasi lebih lanjut kini ditangani oleh Komando Utara dan sedang diproses melalui jalur komando internal. Militer Israel berjanji akan mengambil "langkah-langkah yang tepat" terhadap pihak-pihak yang terlibat, meskipun rincian spesifik mengenai sanksi belum diungkapkan. Lebih lanjut, IDF juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan komunitas lokal guna "mengembalikan patung itu ke tempatnya semula."

Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, di mana Lebanon telah terseret dalam pusaran perang sejak 2 Maret lalu. Kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon, dengan dukungan Iran, melancarkan serangan roket ke wilayah Israel, memicu respons keras dari Tel Aviv. Israel membalas dengan serangan udara masif yang dilaporkan menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menyebabkan lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi. Pasukan darat Israel juga telah dikerahkan jauh ke wilayah selatan Lebanon, dekat perbatasan. Meskipun gencatan senjata selama 10 hari yang dimediasi AS telah diberlakukan sejak Jumat (17/4), pasukan Israel dilaporkan masih mempertahankan posisi mereka di dalam wilayah Lebanon selatan.