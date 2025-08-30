Aksi Mengejutkan: Petugas Damkar AS Ditangkap Saat Bertugas!

Internationalmedia.co.id melaporkan sebuah peristiwa mengejutkan yang terjadi di Amerika Serikat. Dua petugas pemadam kebakaran ditangkap oleh agen patroli perbatasan AS saat tengah bersiap memadamkan kebakaran hutan Bear Gulch Fire di Washington. Kejadian ini terjadi pada Rabu (27/8), ketika 44 personel dari sebuah kontraktor swasta pemadam kebakaran diperiksa identitasnya.

Informasi dari Seattle Times menyebutkan, para agen memerintahkan petugas pemadam kebakaran untuk tidak merekam kejadian tersebut. Salah satu petugas mengungkapkan kekecewaannya, "Anda mempertaruhkan nyawa Anda di sini untuk menyelamatkan masyarakat. Beginilah cara mereka memperlakukan kami," ujarnya.

Menurut keterangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), pemeriksaan dilakukan atas permintaan otoritas penjaga hutan untuk memverifikasi identitas kontraktor. Hasilnya, dua orang ditemukan berada di AS secara ilegal, salah satunya bahkan memiliki perintah pengusiran. Kedua petugas tersebut langsung ditangkap dan ditahan, sementara 42 lainnya diusir dari lahan federal.

CBP menegaskan operasi tersebut tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran dan tidak membahayakan masyarakat. Namun, tindakan ini dinilai tidak biasa, mengingat biasanya operasi serupa tidak dilakukan di lokasi bencana atau situasi darurat. Aksi ini menimbulkan pertanyaan dan kecaman mengingat kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan sebelumnya. Kejadian ini pun menjadi sorotan tajam mengingat konteks politik di AS.